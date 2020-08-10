شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 908 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة جنيهين عند 908 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة بمصر، عقب هبوط سعر أوقية الذهب عالمياً من 2035 إلي 2028 دولار.





سعر الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 778 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 908 جنيهات للجرام.

عيار 24 سجل 1037 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7264 جنيها.

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أوقية الذهب 2028 دولار.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، إنه بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنة 2020، فقد تراجع الطلب، علي المشغولات الذهبيه، في مصر بنسبه 70% مقارنه بنفس الفترة من 2019 حيث وصل حجم المبيعات الي 1.7 طن مقارنة بـ 5.5 طن.

وأضاف، أن حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول تراجع بنسب متفاوته حيث بلغ التراجع في الإمارات العربية المتحده نسبة 86% والسعودية بنسبة 80٪؜ والكويت بنسبه 35٪؜.

وبحسب واصف، أثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبه 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثماري (سبائك وعملات) بنسبه 10% مقارنة بسنة 2019 .

وهناك ارتباط وثيق بين سعر الذهب وكذلك الدولار، فكلما هبط سعر الدولار، وثبت سعر أوقية الذهب عالميا فإن المعدن النفيس يشهد هبوطا فى مصر استجابة لهبوط الدولار، لكن هذا الأسبوع سجل الذهب ارتفاعات كبيرة فى سوق الصاغة رغم انخفاض الدولار، فما أسباب ذلك؟

وتابع، إن هناك عدة مؤشرات أكدت أن الذهب كان سيحل هذه الارتفاعات التاريخية، منها أن الذهب عالميا أفضل أداء شهري في نحو أربع سنوات ونصف نتيجة انخفاض الدولار الشهر الماضى، لافتاً إلى أن نشر بيانات أمريكية سلبية أُضيفت إلى الشكوك بشأن انتعاش سريع من تراجع اقتصادى ناجم عن جائحة فيروس كورونا، مما دفع المستثمرين صوب شراء المعدن الأصفر الذى يُعتبر ملاذا آمنا.