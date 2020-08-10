شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية" إلى (107.8) نقطة لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.

ومن بين أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، يليها مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، بالإضافة إلى مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%).

وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، وأخيرا مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).

أولاً: الطعام والشراب

سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

تراجع مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%)، كما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).

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وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) نتيجة انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%)، كما تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) نتيجة تراجع أسعار الباذنـجان بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض أسعار البصل بنسبة (-9.2%).

وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%)، وانخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) نتيجة انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).

ثانيا: ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة قدرها (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

ثالثا: سجل قسم الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).

رابعا: ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة قدرها (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).

خامسا: سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

سادسا: ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة بلغت (1.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%).

سابعا: سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).