شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري "الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية" إلى (107.8) نقطة لشهر يوليو الماضي بارتفاع قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.
ومن بين أسباب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، يليها مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، بالإضافة إلى مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%).
وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، بالإضافة إلى مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، وأخيرا مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).
أولاً: الطعام والشراب
سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:
تراجع مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%)، كما انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).
وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) نتيجة انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%)، كما تراجعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) نتيجة تراجع أسعار الباذنـجان بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض أسعار البصل بنسبة (-9.2%).
وتراجعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%)، وانخفضت أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) نتيجة انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).
ثانيا: ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة قدرها (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).
ثالثا: سجل قسم الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).
رابعا: ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة قدرها (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).
خامسا: سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).
سادسا: ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة بلغت (1.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%).
سابعا: سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى فى يوليو الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.