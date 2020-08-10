شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى (0.2%) فى يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (107.8) نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره (0.2%) عن شهر يونيو 2020.

وترجع أسباب هذا الارتفاع، إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة (0.8%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%)، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (-0.6%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.6%) لشهر يوليو 2020 مقابل (7.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر يوليو 2020 مقـارنة بشهـر يونيو 2020):

سجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.4%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-8.3%) ومجموعة العنبيات بنسبة (-8.1%).

انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-2.7%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.2%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-4.5%) ومجموعة اللحوم مجمدة بنسبة (-0.3%).

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-6.6%) بسبب انخفاض أسعار الباذنـجان بنسبة (-22.8%) والخيار بنسبة (-13.9%)، مجموعة الخضروات الجزرية بنسبة (-2.7%) بسبب انخفاض اسعار البصل بنسبة (-9.2%).

وانخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.9%).

وانخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة (-0.1%) بسبـب انخفاض أســعـار مجموعة الأرز بنسبة (-0.8%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.5%).

وسجل قسم الملابس والأحذية انخفاض قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-1.2%) ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-0.9%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (3.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.2%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.1%)، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (0.4%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2020 مقارنة بشهر يوليو 2019):

وسجـل قسم الطعام والمشـروبــات انخفاض قدره (-1.5%) وتأتى التغــييرات نتيجــة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-10.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الارز بنسبة (-24.8%).

وانخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة (-8.5%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-10.3%) .

وانخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-8.3%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر الحر بنسبة (-6.4%).

وانخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-4.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-6.0%).

Advertisements

وانخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-3.8%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-7.1%)، مجموعة الخضروات الجافة بنسبة (-5.0%) ومجموعة الخضروات الطازجة ذات أوراق بنسبة (-2.7%).

انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.9%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الطيور بنسبة (-9.7%) ومجموعة اللحوم المجمدة بنسبة (-2.4%).

انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-7.1%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة ذات النوى بنسبة (42.9%)، مجموعة الموالح

بنسبة (37.2%) ومجموعة العنبيات بنسبة (20.8%).

ارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (8.2%) ومجموعة الزبد والسمن البلدي بنسبة (3.6%).

وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكاكاو بنسبة (3.6%) ومجموعة الشاي بنسبة (0.3%).

وارتفعت أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (13.1%).

وسجل قسم الملابس والأحذية إرتفاعا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (5.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (5.6%) ومجموعة الاحذية بنسبة (1.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود إرتفاعاً قدره (2.3%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى

بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (4.3%)، مجموعة إيجار المسكن المحتسب بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.8%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره (2.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.8%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في أعمال النظافة والصيانة الإعتيادية للمنازل بنسبة (3.0%) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.0%)

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (9.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (8.5%) ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (8.2%).

وسجل قسم النقل والمواصلات إرتفاعاً قدره (6.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (12.0%) ومجموعة شراء المركبات

بنسبة (2.0%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية إرتفاعاً قدره (3.7%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (8.7%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (4.1%).

وسجل قسم الثقافة والترفية إرتفاعاً قدره (3.2%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنســبة (19.3%).

وسجل قسم التعليم إرتفاعاً قدره (28.5%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.6%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (27.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (7.8%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة إرتفاعاً قدره (4.1%) بسبب إرتفاع أسعار مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (4.1%) ومجموعة خدمات اخري غير مصنفة في مكان اخر بنسبة (7.5%).