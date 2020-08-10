شكرا لقرائتكم خبر عن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 4.24 لشهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 4.24% فى شهر يوليو الماضى. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد قليل، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية لشهر يوليو الماضى.

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