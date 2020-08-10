شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يوافق على اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على اعتماد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وهذه الإستراتيجية من ِشأنها أن تسهم في تمكن البرامج والقطاعات الحكومية والخاصة المختلفة نحو تحقيق مخرجات رؤية المملكة 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال عبد الله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ، إن الإستراتيجية ستركز على معالجة الأولويات الوطنية الملحّة، ووضع أسس التنافسية للانطلاق نحو الريادة الدولية للقطاع.

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وأكد أن هذه الإستراتيجية تتطلب توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص نحو المبادرات الخاصة في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن توجه وطني لتحقيق الاستفادة المثلى منها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المملكة ضمن أفضل الدول عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى دور الإستراتيجية المحوري وأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية، من ضمنها 66 هدفاً يعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان قد وافق في أبريل الماضي على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

وذلك امتداداً لجهود الحكومة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء،