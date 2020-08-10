اليورو مقابل الين يحتاج لعزم إيجابي جديد- تحليل - 10-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم الجمعة عزمه الإيجابي مما دفع به ذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليختبر بذلك الدعم الأولي المستقر قرب 124.50, حاليا وبمحاولة تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة فإن ذلك سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليبدأ بتجديد المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بشكل أولي مستوى 125.30 و 126.00 على التوالي.
ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الأولي المذكور سابقا فإن ذلك سيؤجل الهجوم الصاعد وليجبره على تشكيل ارتداد تصحيحي هابط ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة الرئيسية والممتد نحو 123.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.50 و 126.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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