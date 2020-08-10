شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالتذبذب الجانبي-تحليل - 10-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج مؤخرا لسيطرة الميل الجانبي متأثرا باستمرار تشكيل مستوى 139.60 لحاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة ليكرر بذلك التذبذب قرب الدعم الأولي المستقر عند 137.70. يحتاج السعر لعزم إيجابي قوي ليمكنه ذلك من اختراق الحاجز المذكور سابقا وليفتح الباب أمامه للبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية الإضافية بانجذابه نحو 140.80 و 142.35 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.00 و 139.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور

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