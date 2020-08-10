سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 10-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر البلاتين الصاعد باستقراره الإيجابي المتكرر فوق الدعم الأولي المتمثل بمستوى 915.00 بالإضافة إلى استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف إيجابية جديدة بانجذابه نحو 1040.00 وصولا نحو 1105.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 1040.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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