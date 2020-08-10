شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر الدعم– تحليل -10-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة هبوط مؤقت ليختبر بذلك الدعم المحوري الممتد نحو 2.7723 والمتمركز قرب مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي, ثبات الدعم الحالي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليبدأ باستهداف المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 2.8500 و 3.000 على التوالي.
لابد من التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيلغي النظرة الإيجابية باستقراره مجددا ضمن محاور القناة الهابطة لنتوقع تكبده للعديد من الخسائر بانجذابه نحو 2.6800 و 2.6150 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7720 و 2.8500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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