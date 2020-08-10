شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مليون دولار واردات مصر من التبغ بزيادة 8 ملايين فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من التبغ زيادة ملحوظة خلال شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 27 مليون و228 ألف دولار، مقابل 18 مليون و993 ألف دولار في مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و235 ألف دولار.

وجاءت الواردات من التبغ ضمن قائمة واردات مصر من المواد الخام، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي بلغت قيمتها 533 مليون و302 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 799 مليون و512 ألف دولار في مايو عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 266 مليون و210 ألف دولار.

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ومن أبرز السلع المسجلة بقائمة المواد الخام كلا من واردات القمح والتي بلغت قيمتها 121 مليون و811 ألف دولار في مايو الماضي، يليها واردات الذرة وبلغت 111 مليون و683 ألف دولار، ثم واردات فول صويا بقيمة 167 مليون و292 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات السمسم وبلغت 4 ملايين و118 ألف دولار، والكبريت الخام بقيمة 3 ملايين و95 ألف دولار، والصلصال الصيني بقيمة مليوني و291 ألف دولار، وواردات الرخام والجرانيت بقيمة مليون و677 ألف دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.