الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحاول بإيجابية – تحليل - 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي اختراقاً لمستوى 1.3362 واستقر فوقه، ليقدّم إشارات على محاولة السعر التحول نحو الارتفاع، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، مما قد يضغط على السعر على الانخفاض من جديد.
لذلك، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.3362، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1.3500 وتمتد إلى 1.3612، بينما كسره سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3200.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3280 والمقاومة 1.3440
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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