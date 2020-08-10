شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر عقود خام برنت على المتوسط المتحرك 50 وبدأ بالارتفاع من جديد، تحفّزه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة لزيارة مستوى 47.60 كمحطة رئيسية تالية.

الثبات فوق 44.40 مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المقترح، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.50 والمقاومة 46.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد