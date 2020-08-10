شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر الدعم – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 41.05 وارتد صعوداً من هناك، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، إلى جانب مؤشر ستوكاستيك الذي يقدّم إشارات إيجابية واضحة.
أهدافنا المتوقعة تبدأ باختراق 43.05 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 45.00، مع الانتباه إلى أن كسر 41.05 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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