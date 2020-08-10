الفضة تستمر بالانخفاض – تحليل - 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر الفضة تقديم التداولات السلبية، منتظماً داخل القناة اللحظية الهابطة التي تدعم فرص مواصلة الانخفاض والتوجه نحو هدفنا المنتظر عند 26.20.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 28.30 سيشكّل حافز إيجابي قوي يملك القدرة على تحويل المسار اللحظي نحو الارتفاع واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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