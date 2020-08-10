شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر دعم القناة – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويستقر عنده، بالتزامن مع بدء ظهور إشارت إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 2087.00، مع الانتباه إلى أن كسر 2024.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1968.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2000.00 والمقاومة 2070.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد