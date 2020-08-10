شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية مؤقتة يوم الجمعة الماضي ليختبر حاجز 106.00، ويعود للانخفاض والتوجه تدريجياً نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 105.20، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديمها الآن.

كسر مستوى 105.70 مطلوب لتعزيز التوقعات السلبية، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 106.44 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.90 والمقاومة 106.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط