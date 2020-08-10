شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج اليورو مقابل الدولار بشكل كبير من هدفنا المنتظر عند 1.1737 وبدأ بالارتداد صعوداً، ليقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه لاختبار القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.1908 كمحطة إيجابية أولى.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.1820 سيسهّل مهمة الزوج بتحقيق الهدف المنتظر، بينما سيبقى الارتفاع المقترح قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1.1737 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1737 والمقاومة 1.1900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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