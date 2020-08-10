شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء يتخلص من بعض ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مكة للإنشاء (4100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.98% بما يعادل 1.70 نقطة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع الحذر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 54.00، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 57.60 ومستوى المقاومة 60.00.