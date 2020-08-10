شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المجموعة السعودية (2250) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.68% بما يعادل 0.68 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع اختباره لمقاوم خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.00، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 17.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.94 ومستوى المقاومة 19.95.