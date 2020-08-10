شكرا لقرائتكم خبر عن الحكير يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الحكير (4240) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.02% بما يعادل 0.78 نقطة، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ومصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.20 ومستوى المقاومة 22.06.