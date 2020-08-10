شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البحري (4030) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.92% بما يعادل 0.35 نقطة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 41.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.50 ومستوى المقاومة 41.00.