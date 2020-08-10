شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيمانول (2001) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 7.45، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 9.09 إلى 5.81)، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 2.13% بما يعادل 0.16 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.45، ليستهدف مستوى المقاومة 8.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.45 ومستوى المقاومة 8.00.