شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يحاول اختراقه مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 12.90، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان نجح في اختراق مستوى المقاومة 12.90، ليستهدف مستوى المقاومة 14.18.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.66 ومستوى المقاومة 14.00.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة للتأمين يحاول اختراقه مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.