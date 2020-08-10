شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يحاول اختراقه مقاومة محورية – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 12.90، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.35% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء عودة الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ان نجح في اختراق مستوى المقاومة 12.90، ليستهدف مستوى المقاومة 14.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.66 ومستوى المقاومة 14.00.