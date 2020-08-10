شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يصل لأعلى مستوياته في أكثر من أربعة سنوات – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الوطنية (8300) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليصل بهذا الارتفاع لأعلى مستويات السهم منذ شهر يناير لعام 2016، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 9.98% بما يعادل 3.30 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 33.70، ليستهدف مستوى المقاومة 39.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 33.70 ومستوى المقاومة 39.65.