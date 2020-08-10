سوليدرتي تكافل يصعد بنطاق قناة سعريه – تحليل صباحي – 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سوليدرتي تكافل (8290) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، في الوقت الذي يستفيد فيه السهم من استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 0.06 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم مستوى الدعم 13.50، ليستهدف مستوى المقاومة 14.62.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.50 ومستوى المقاومة 14.50.
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