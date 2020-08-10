شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تباين مؤشرات الأسهم الصينية بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وتراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج ويتغيب نبض التداول في مطلع هذا الأسبوع عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة الجبل في اليابان، ويأتي ذلك وسط تسعير المستثمرين لتصاعد التوترات بين واشنطون وبكين وللتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 42.4 مقابل 31.8 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.6%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 2.4% مقابل 3.0%، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمران تنفيذيان لحظر المقيمين في أمريكا من القيام بأي أعمال مع التطبيقات الصينية "تيك-توك" و"وي-شات" والتي وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً بأنها "غير موثوق بها" وأن إدارة ترامب تعتبرها تهديد أمني، ما ألقى بظلاله على أسهم تلك الشركات الصينية المالكة للتطبيقات.

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وفي نفس السياق، فقد تبعنا أيضا الجمعة الماضية أعلن إدارة ترامب أنها ستفرض جولة جديدة من العقوبات على أحدى عشرة فرداً متضمنين زعيمة هونج كونج كاري لام لدورها في الإشراف على تنفيذ سياسات بكين لقمح الحريات والعملية الديمقراطية في مدينة هونج كونج وذلك بالإضافة إلى مسئولين صينيين أخرين، كما حث مسئولي أدارة ترامب على شطب الشركات الصينية التي تداول في البورصات الأمريكية.

ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق إلى المحادثات التجارية المرتقبة بين واشنطون وبكين بحلول عطلة نهاية الأسبوع الجاري في 15 من آب/أغسطس وذلك بهدف مراجعة مسئولي أكبر اقتصاديان في العالم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقهم التجاري، ومن المفترض أن إدارة ترامب تسعى لتحقيق تقدم حول ذلك الملف على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 5.30 نقطة ويصل إلى المستوى 4,702.63، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 14.46 نقطة ويصل إلى المستوى 3,368.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.27% ليخسر 65.19 نقطة ويصل إلى المستوى 24,466.43، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.10% ليربح 25.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,377.47.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.04% ليخسر 5.17 نقطة ويصل إلى المستوى 11,641.51، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.43% ليربح 86.16 نقطة ويصل إلى المستوى 6,091.00.