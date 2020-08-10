شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصعد للجلسة السادسة على التوالي – تحليل صباحي – 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 30.34 نقطة، ولكن ما يكبح من جماح مكاسب المؤشر هو محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 7,407.09، ليستهدف مستوى المقاومة 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,257.16 ومستوى المقاومة 7,600.00.