شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات التضخم للصين عن تموز/يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، لتعد القراءة الحالية متوافقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلي 2.6%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 2.4% مقابل 3.0% في حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 2.5%.

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