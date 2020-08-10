شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذات مرتقبة في بورصة الكويت بقيمة 36 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رصد تحالف تقوده شركة استثمار مدرجة في بورصة الكويت نحو 25 مليون دينار، أو ما يعادل 36 مليون دولار، لتنفيذ عمليات استحواذ على شركات تشغيلية مدرجة بالسوق.

وأفادت مصادر بأن الأزمة الحالية على الرغم من تحدياتها وصعوبتها فإنها تتيح فرصاً جيدة لمن يملك سيولة حرة، كما ستضغط بعض المستثمرين الذين يعانون ندرة وقلة "الكاش"، بحسب ما ورد في صحيفة "الجريدة" الكويتية.

والتحالف يبحث عن نوعية محددة من الشركات، وهي التي لديها أصول أو أنشطة تشغيلية وتملك عقوداً مدرّة، وليس مجرد رخص فقط، ومن أبرز مواطن القوة لديه أن السيولة التي ستوظف بالاستحواذات هي سيولة خاصة وليست عبر قروض وبالتالي يمنحهم ذلك الأمر نفساً أطول في الهيكلة والمعالجة دون ضغوط.

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يذكر أنه كان قد تم الإعلان يوم السبت الماضي عن حصول شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، على الموافقة الرسمية من السوق المالي بالبلاد لإدراج أسهمها في السوق الأول،‏ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 16 أغسطس 2020.

وبذلك ستصبح أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم إدراجه في بورصة الكويت.

ويأتي الإدراج مكملاً لنجاح عملية توزيع 50% من أسهم رأس مال الشركة على المواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام جرى في الربع الأخير من عام 2019 وتم تغطيته بمعدل 127% وشارك فيه أكثر من 127 ألف مواطن.

والنسبة المتبقية من رأس مال الشركة والبالغة 50%، موزعة بين جهات تابعة للدولة والقطاع الخاص، حيث تمتلك الدولة حصة قدرها 10% (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5%).