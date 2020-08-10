شكرا لقرائتكم خبر عن ​"علم" توقع اتفاقية شراء لكامل أسهم "تبادل" من "السيادي السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة العلم لأمن المعلومات "عِلم"، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا "تبادل" من صندوق الاستثمارات العامة. ويخضع إتمام الصفقة لشرط الحصول على كافة الموافقات النظامية.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي السعودي، فعند إتمام الصفقة، ستصبح "تبادل" شركة مملوكة بالكامل لشركة "عِلم"، وستحتفظ بعلامتها التجارية وهويتها، كما ستواصل الإدارة التنفيذية الحالية لشركة "تبادل" إدارة تشغيلها، وتقديم التقارير إلى مجلس إدارتها.

ومن المرجح أنه سينتج عن الصفقة أوجه تعاون مهمة وفرص النمو المحتمل وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للشركتين.

وبموجب الصفقة، ستتاح الفرصة لكل من شركة "عِلم" و"تبادل" الاستفادة من نقاط القوة المتكاملة بينهما، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية والخبرة لإنشاء كيان متكامل يضيف إلى كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية في المملكة.

وعن دور الصندوق قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة:" كمستثمر نشط؛ يلتزم صندوق الاستثمارات العامة بتعزيز نمو شركات محفظته عبر تطوير شراكات وفرص فيما بينها، وذلك بهدف جعلها شركات وطنية ريادية تسهم بخلق الأثر الاقتصادي الإيجابي. ولذا، ستثمر هذه الصفقة عبر دمج سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية إلى تأسيس منظومة استراتيجية تقنية متكاملة، تنسجم مع أهداف برنامج الصندوق لدعم جهود التحول الرقمي والبنية التقنية التحتية في المملكة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ".

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وقد صرّح الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، د. عبدالرحمن الجضعي: "بأن هذه الصفقة تمثل أهمية كبرى لشركة "عِلم" وسنتمكن من خلالها إلى استمرار نمو منتجاتنا وحلولنا الرقمية المتخصصة لقطاعي النقل والمالية.

وأشار إلى أن الشراكة بين "عِلم" و"تبادل" ستساهم في إنشاء كيان متكامل يلبي كافة احتياجات القطاع اللوجستي، مما سيدعم استراتيجيتنا للتوسع في القطاعات التي نعمل فيها مع تعزيز القيمة السوقية لنا ولشركائنا.

وأضاف أن هذه الصفقة هي فرصة لخلق خدمات لوجستية وطنية متطورة وتنسجم مع متطلبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين.

يذكر بأن شركة "عِلم" إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتمثل إحدى استثمارات الصندوق ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.​

وخلال شهر يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات عن استحواذه على حصة 2.33% في شركة "جيو بلاتفورمز" الهندية التابعة لشركة ريلاينس للصناعات بقيمة 1.5 مليار دولار.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء حصة 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.