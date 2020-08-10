شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: عوائد توزيعات "أرامكو" 6% لمن اشترى السهم على 27 ريالاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، ، أن التوزيعات المستقرة لشركة أرامكو السعودية ستقفز بالنسبة لمن اشترى السهم على سعر 27 ريالاً لتكون 6% لمدة 4 سنوات مقبلة، وهذا عائد جيد بالمقارنة على مختلف المستويات.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع قناة العربية إن التوزيعات النقدية من شركة أرامكو، تبلغ وفق أسعار السهم لليوم الأحد حوالي 4.25% من العوائد.

وقال إن التوزيعات النقدية للمساهمين من غير الحكومة التي تدفعها أرامكو تتحملها الدولة ولا تتحملها الشركة، وهذا إيجابي لأداء الشركة، ولذلك فإن الزيادة في هذه التوزيعات الإيجابية لا تشكل عبئاً.

وأعلنت أرامكو أمس الأحد عن تراجع أرباحها بنسبة 73.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، وقالت إنها حققت صافي أرباح بلغ 24.6 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 92.6 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت أرامكو قد حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقابل أرباح بلغت 83.3 مليار ريال في الربع الأول 2019.

Advertisements

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو