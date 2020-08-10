شكرا لقرائتكم خبر عن ما النتائج المترتبة على خفض سعر الغاز للصناعة؟.. 7 مزايا تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما تزال الصناعة الوطنية بحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الطبيعى لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا سيما أن السعر العالمى أقل من نصف هذا المبلغ، مما يمنح أفضلية للشركات الصناعية العالمية عن نظيرتها المصرية خاصة فى أسواق الصادرات، مما يستدعى دراسة وزارة البترول بالتنسيق مع الجهات المعنية، خفض السعر ل 3 أو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية . وهناك 7 مزايا مباشرة لخفض سعر الغاز للصناعة تعرف عليها 1 – خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير . 2- زيادة القدرة التصديرية للشركات . Advertisements 3- تغطية الاحتياجات المحلية والخارجية للعملاء. 4- خفض الأعباء وبالتالي تحقيق هامش ربح خاصة للشركات الخاسرة . 5 – استحواذ الشركات المصرية ،خاصة شركات الأسمدة على حصص أكبر في الخارج. 6- توفير سيولة للشركات لتحديث مصانعها . 7 – إتاحة الفرصة للشركات للتوسع في الصناعة ، مما يوفر فرص عمل جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما النتائج المترتبة على خفض سعر الغاز للصناعة؟.. 7 مزايا تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.