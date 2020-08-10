شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع تراجع الثقة في الأعمال في نيوزيلندا خلال آب/أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال لشهر آب/أغسطس من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 42.4 مقابل 31.8 في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

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