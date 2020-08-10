شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية لـ13 مليون دولار مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من الأبقار والجواميس الحية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مايو من العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمة الواردات منها وفقا لبيانات حكومية نحو 13 مليون و883 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 7 ملايين و433 ألف دولار في مايو من العام الماضي 2019، بزيادة بلغت قيمتها 6 ملايين و450 ألف دولار دفعة واحدة.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الواردات من أبقار وجواميس حيه جاءت ضمن قائمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 820 مليون و574 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليار و213 مليون و676 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 393 مليون و102 ألف دولار.

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وتشمل قائمة أهم السلع الاستهلاكية غير المعمرة في هذا الشهر كلا من اللحوم وبلغت قيمتها 109 ملايين دولار، يليها الألبان ومنتجاتها بقيمة 69 مليون دولار، ثم التفاح الطازج بقيمة 12 مليون دولار، وأدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 161 مليون دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.