شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يونيو الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 38٫70 فلس،مصحوبا بتدني كميات التداول، كما نلاحظ اقتراب السهم من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 36 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 41 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.5 بينما مستوى المقاومة هو 39.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط