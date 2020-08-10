زين (ZAIN) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أنهى تداولات امس الأحد عند مستوى 558 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته القوي عند 580 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 555 بينما مستوى المقاومة هو 560 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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