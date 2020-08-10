شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير الشهر خلال الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 593 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر ونصف، مما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 620 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 550 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 587 بينما مستوى المقاومة هو 596 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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