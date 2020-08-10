شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 12٫90 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 14٫30 فلس، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 12٫40 فلس كمستوى أول ثم 10٫80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.4 بينما مستوى المقاومة هو 13.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط