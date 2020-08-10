شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، متجاوزا هدفه السعري المتوقع عند 18٫50 فلس، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 19٫30 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 23 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.8 بينما مستوى المقاومة هو 20.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد