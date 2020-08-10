كميفك (KMEFIC) يرتفع مرة اخرى -تحليل صباحي- 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى ليغلق امس الأحد عند مستوى 99 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 98 فلس، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 110 فلس كمستوى اول،شرط قاء السهم أعلى مستوى 96 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97 بينما مستوى المقاومة هو 102 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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