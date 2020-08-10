شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم ليغلق عند مستوى 0٫91 ريال، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 0٫94 ريال،وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫85 ثم 0٫80 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫95 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط