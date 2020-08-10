شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 2٫712 ريال، مخترقا القناة الصاعدة متوسطه الاجل، وهو ما ولد هدفا سعري عند مستوى 2٫30 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 2٫60 ريال كمستوى أول ثم 2٫30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫85 ريال

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.65 وبين مستوى المقاومة هو 2.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط