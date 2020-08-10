شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد منخفضا عند مستوى 2٫309ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 2٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.24 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط