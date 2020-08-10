شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه الطفيف -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه بشكل طفيف ليغلق امس الأحد عند مستوى 5511 نقطة، متجاوزا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة ايجابية، مما يرجح إمكانية ارتفاع المؤشر لاعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,494 وبين مستوى المقاومة هو 5,549 نقطة