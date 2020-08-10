شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أولية بين تويتر وتيك توك حول صفقة دمج محتملة والان نبدء بالتفاصيل

29 مليار دولار القيمة السوقية لشركة تويتر، بينما تبلغ مايكروسوفت 1.6 تريليون دولار «حتى الآن ليس من الواضح ما هي قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكن التقديرات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات»

أجرت شركة تويتر Twitter Inc محادثات أولية حول الدمج المحتمل مع تطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك TikTok، الذي أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمثل تهديدًا على الأمن القومي للولايات المتحدة؛ لأنه مملوك للصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن غير الواضح ما إذا كان تويتر سيواصل إتمام صفقة مع الشركة المالكة لتطبيق تيك توك حتى النهاية، والتي تواجه تحديات كبيرة في الفترة الحالية. ومن المتوقع أن تشمل الصفقة المرتقبة بين تويتر والتطبيق الصيني انتقال ملكية عمليات TikTok في الولايات المتحدة بالكامل لتويتر، وفقًا لما أكدته المصادر المطلعة.

على الجانب الآخر، وكانت شركة مايكروسوفت Microsoft تتفاوض منذ أسابيع مع شركة بايت دانس ByteDance المحدودة، مالكة تطبيق TikTok ومقرها بكين، وحتى الآن تعتبر مايكروسوفت المرشح الأول لإتمام أي صفقة محتملة، وفقًا للمصادر.

ويُنظر إلى شركة تويتر على أنها مزايدة ذات فرصة ضئيلة للنجاح في هذه الصفقة، نظرًا لأنها أصغر بكثير من مايكروسوفت، وستواجه صعوبة في دفع ثمن الصفقة، كما أن مايكروسوفت تقدمت أكثر منها بكثير في المفاوضات مع بايت دانس.

وقالت مايكروسوفت في الثاني من أغسطس الجاري إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق، وإن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا Satya Nadella ناقش هذه المسألة أيضًا مع الرئيس ترامب. وأضافت مايكروسوفت إنها كانت تتفاوض بشأن شراء عمليات تيك توك في كلٍّ من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وفي نفس السياق، قال ترامب إن الشركة المسؤولة عن تيك توك يجب أن تجد مشتريًا لعملياتها في أمريكا بحلول 15 سبتمبر المقبل أو ستواجه حظرًا كاملًا في الولايات المتحدة.

وأصدر البيت الأبيض، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بمنع الأشخاص في الولايات المتحدة من التعامل مع شركة بايت دانس.

وحتى الآن ليس من الواضح ما هي قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، لكن التقديرات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مما يثير تساؤلات حول كيفية تمويل تويتر ـ بمواردها المحدودة - لأي صفقة محتملة لشراء التطبيق. وتبلغ القيمة السوقية لتويتر حوالي 29 مليار دولار، بينما تبلغ مايكروسوفت 1.6 تريليون دولار.

لكن من الناحية الأخرى، ولأن حجم شركة تويتر صغير جدًا مقارنة بمايكروسوفت، يؤكد القائمون على موقع التغريدات الشهير أنه من غير المرجح أن يواجهوا نفس المستوى من عمليات التدقيق لمكافحة الاحتكار، التي تواجهها مايكروسوفت ومقدمو العطاءات المحتملون الآخرون، وذلك حسبما أوضحه أشخاص مطلعون على المناقشات.

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وستحتاج تويتر بشكل شبه مؤكد إلى مساعدة من مستثمرين آخرين في حالة شرائها تيك توك. وتمتلك الشركة الأمريكية قوة مالية أقل بكثير من شركات التقنية الكبرى الأخرى، على الرغم من أن لديها مستثمرين ذوي نفوذ كبير مثل شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك Silver Lake.

وبدأت تويتر في تحقيق ربح ثابت في العامين الماضيين، لكنها أعلنت عن خسارة بقيمة 1.23 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي. وأعلن موقع تويتر عن امتلاكه 7.8 مليار دولار نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل اعتبارًا من يونيو الماضي، مقارنة بأكثر من 136 مليار دولار لشركة مايكروسوفت.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين تويتر وبايت دانس في نهاية المطاف، فتلك الصفقة ستعيد تشكيل شركة تويتر بالكامل. فعلى الرغم من أن تويتر يسمح للمستخدمين بتحميل مقاطع الفيديو، إلا أن تركيز التطبيق ينصب على الرسائل القصيرة من النصوص والصور فقط ـ وبالتالي سيكون الاستحواذ على موقع فيديوهات تيك توك طفرة في نشاط الشركة -.

ويعتبر الرئيس ترامب المستخدم الأكثر شهرة على تويتر، لكنه انتقد الشركة مؤخرًا لتصنيفها أو تقييدها بعضًا من تغريداته، حيث قالت الشركة إن منشورات الرئيس الأمريكي تنتهك سياساتها. وغذت مثل هذه الخطوات ادعاءات ترامب بأن شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون متحيّزة ضده.

وفي سياق متصل، أثارت تصريحات ترامب ضد تيك توك مؤخرًا قلق المشترين المحتملين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقال سابق أن مايكروسوفت وبايت دانس كانا يناقشان الصفقة المحتملة منذ أسابيع. لكن عندما أخبر ترامب المراسلين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في 31 يوليو الماضي، أنه يخطط لحظر تيك توك، فوجئت الشركات وأوقفت مناقشاتها مؤقتًا، حتى أصبح لديها المزيد من الوضوح بشأن خطط ترامب، حسبما أكدته الصحيفة.

أيضًا، قال ترامب إن الحكومة الأمريكية يجب أن تحصل على «نسبة كبيرة جدًا» من سعر البيع، وهو شرط من شأنه أن يزيد المفاوضات تعقيدًا، كما أثار غضب الرأي العام في الصين.

ولا تعمل شركة تويتر في الصين على عكس مايكروسوفت، حيث منعت إدارة بكين موقع تويتر في عام 2009 من العمل في البلاد.

أيضًا وبالنسبة لتويتر، يمكن أن تتسبب الصفقة المحتملة مع تيك توك في معاناة الوسائط الاجتماعية التابعة للشركة من أجل العثور على موطئ قدم لها في السوق الأمريكي شديد التنافسية، على الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لمنصتها الرئيسية.

وفي وقت سابق من هذا العام، دفع المستثمر الناشط في تويتر إليوت مانجمنت كورب Elliott Management الشركة لإجراء تغييرات موسعة، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس إدارة إضافيين ورئيس تنفيذي متفرغ، بعد أن قسم الرئيس التنفيذي جاك دورسي Jack Dorsey وقته بين تويتر وشركة سكوير Square التي يشغل أيضًا منصب رئيسها التنفيذي. وأضافت تويتر أعضاء مجلس إدارة جددًا، لكنها أبقت على دورسي في منصب الرئيس التنفيذي بدوام جزئي.

ختامًا، قد يؤدي شراء تويتر لتيك توك إلى تغيّر بنسبة 180 درجة في سياسة شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تجاه تطبيقات مشاركة الفيديو، حيث سبق أن أغلقت تويتر في عام 2016 تطبيق Vine، وهو تطبيق كان يتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومتكررة كجزء من محاولاتها لخفض التكاليف.