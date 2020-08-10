شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يواجه الكونجرس بأوامر تنفيذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يسود الترقب وول ستريت هذا الأسبوع بعد الاختراق الترامبي لحالة الجمود التي أحاطت برنامج التحفيز، في مؤشر يعيد الأمل لانتعاش التداولات واستمرار المسار الصعودي، غير أن لتجاوز الكونجرس محاذيره أيضاً..

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية، تضمنت تجديداً جزئياً لإعانات البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء فيروس كورونا، وذلك بعدما تخطت البلاد علامة خمسة ملايين حالة إصابة.

وانهارت المفاوضات بين البيت الأبيض وكبار أعضاء الحزب الديمقراطي بالكونجرس بشأن أفضل السبل لمساعدة الأمريكيين على التكيف مع تداعيات الأزمة التي أودت بحياة أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء الولايات الأمريكية.

مبلغ أقل

وقال ترامب إن الإجراءات تقضي بمنح 400 دولار إضافية أسبوعياً كإعانات بطالة وهو مبلغ أقل من 600 دولار أسبوعياً الذي جرت الموافقة عليه في مطلع الأزمة. وقد تواجه بعض الإجراءات تحديات قانونية على الأرجح لأن الدستور الأمريكي يمنح الكونجرس سلطة الفصل في إنفاق الأموال الاتحادية. وقال ترامب «هذه الأموال التي يحتاجون إليها.. إنها تمنحهم حافزاً للعودة للعمل».

وقال ترامب أيضاً إنه سيعلق جمع ضرائب المرتبات مشيراً إلى أن التعليق سيطبق على الأشخاص أصحاب الدخول التي تقل عن مئة ألف دولار سنوياً.

وكانت المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين قد بلغت نهاية صعبة بتوقيع ترامب وسحب فريق البيت الأبيض من التفاوض واتخاذ قرارات تنفيذية لإنعاش الاقتصاد.

يأتي لك فيما أكدت البيانات الاقتصادية أيضاً ومنها تقرير الوظائف لشهر يوليو/تموز الذي كشف عن 1.76 مليون وظيفة، مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تبعات تفشي الوباء رغم ما تسببه مخاوف الموجة الثانية من تعطيل لعمليات إعادة فتح القطاعات الاقتصادية.

رهان قوى السوق

ورغم تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن إلا أن رهان قوى السوق على برنامج تحفيز مختلف عليه بين من يطالب بتريليوني دولار ومن يتمسك بسقف تريليون واحد، عزز صمود الأسهم والآمال باستمرار المكاسب هذا الأسبوع رغم ما يعتري أشهر الصيف من تباطؤ عادة.كما أن البيانات التي يتلقاها السوق هذا الأسبوع حول مبيعات قطاع التجزئة ومؤشر أسعار المستهلكين سوف ترجح إحدى الكفتين خاصة في حال استعاد الدولار بعض عافيته.

وقال مايكل آرون، كبير المحللين لدى شركة «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز»: إنها محاولة لإعادة الديمقراطيين إلى طاولة المفاوضات على أمل الاتفاق على صفقة من خلال التهديد باستخدام القرارات التنفيذية. قد يمكن التخلص من بعض العقبات، لكن ذلك لا يكفي لإنشاء جسر الإنقاذ المطلوب بينما يستمر الاقتصاد في إصلاح نفسه ذاتياً.

ويخشى المحللون من أن يسفر التصعيد مع الصين عن إضعاف معنويات المستثمرين التي دفعت الأسهم صعوداً حتى الآن، خاصة في حال استمرت حتى بداية شهر سبتمبر/أيلول الذي غالباً ما يشهد تداولات ضعيفة.

التقارير الاقتصادية

وتحظى التقارير الاقتصادية باهتمام خاص هذا الأسبوع، حيث يراقب المستثمرون بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء ومبيعات التجزئة يوم الجمعة. ويسلط تقرير التجزئة مزيداً من الضوء على سلوك المستهلكين في ظل عودة العمال إلى وظائفهم ولكن حالة عدم اليقين التي تنشرها قرارات إعادة الإغلاق لا تزال مهيمنة.

ويكتسب مؤشر أسعار المستهلك أهميته من أن قوى السوق تفترض أن التضخم سيبدأ الانتعاش في النهاية بسبب ضعف الدولار وتضخم عجز الميزانية. وقد كشف مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي عن زيادة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري. وقد يحدد الدولار مسار تداولات الأسواق هذا الأسبوع بعد أن زادت مكاسبه يوم الجمعة، لكنه فقد نحو 3.5٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

الاثنين

نتائج: ماريوت، سايمون بروبرتيز، أوكسيدانتال، كانوبي جروث، باريك جولد، ديوك إنرجي، رويال كاريبيان، لبرتي ميديا

10:00 تقرير مكتب الإحصاء المركزي حول الوظائف

10:30 كلمة لمحافظ بنك شيكاجو، تشارلز إيفانز

الثلاثاء

نتائج: سوفت بانك، بيون تيك، سيسكو، كاسبر سليب، كندا جووز، سوبر مايكرو، فيافي سوليوشنز، فير بيوتيك

08:00 تقرير الجمعية الوطنية للشركات المستقلة

08:30 تقرير مؤشر أسعار المنتجين

الأربعاء

نتائج: سيسكو سيستمز، ليفت، برينكر، فوسيل، في رووم، بيرفورمانس فوود

08:30 تقرير مؤشر أسعار المستهلكين

10:00 كلمة لمحافظ بنك بوسطن، إيريك روزنجرين

14:00 ظهراً تقرير الموازنة الاتحادية

الخميس

نتائج: تابستري، ابلايد ماتيريالز، بروكفيليد أسيت، نيت إيز، أزيك

08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08:30 تقرير أسعار الواردات

الجمعة

08:30 تقرير مبيعات التجزئة لشهر يوليو

08:30 تقرير الإنتاجية والتكاليف

09:15 تقرير الإنتاج الصناعي

10:00 تقرير معنويات المستهلكين

10:00 تقرير مخزونات الشركات

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة