

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» في 12 أغسطس/ آب الجاري لمناقشة البيانات المالية عن النصف الأول من العام الجاري.

**تكبدت شركة «عمان والإمارات القابضة للاستثمار» خسائر صافية بنحو 2.166 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح صافية بنحو 374.13 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

**أعلنت «أبوظبي لبناء السفن» تنفيذ عملية نقل 105.91 مليون سهم من أسهمها المسجلة باسم شركة «الإمارات للصناعات العسكرية» إلى شركة «ادج للمنصات والأنظمة الدفاعية.

**ناقش مجلس إدارة «بي أتش مباشر للخدمات المالية» في اجتماعه أخيراً، آخر المستجدات ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة وتفويض الإدارة التنفيذية بإعداد تقارير التقييم والبحوث لدراسة هذه الفرص.

**قلصت «رأس الخيمة للدواجن والعلف» خسائرها في النصف الأول من العام الجاري إلى 15.02 مليون درهم مقارنة بخسائر بنحو 21.65 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.