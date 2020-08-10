«مفاجآت صيف دبي» تحتفل بموسم العودة إلى المدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية وحلول موسم العودة إلى المدارس، تقدم مفاجآت صيف دبي فرصة مميزة للعائلات للاستمتاع بنهاية العطلة الصيفية مع أفضل الفعاليات والعروض الترويجية في أشهر المتاجر والوجهات الترفيهية في دبي. وتقدّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من أفضل العروض والأنشطة، لتتيح للأهالي والأطفال الاستعداد بالشكل الأمثل للعودة إلى المدارس.



الفعاليات



يمكن لزوار مول الإمارات من 13 حتى 16 أغسطس/ آب المشاركة في محاولة كسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، من خلال محاولة تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم مصنوعة من علب المنتجات، وستأخذ لوحة الفسيفساء شكل شخصية «مدهش». وتُقدم هذه الفعالية فرصة مثالية للمتسوقين من زوار المول لمتابعة مراحل العمل على هذه اللوحة خلال ثلاثة أيام.

ويمكن للطلاب الرياضيين اختبار مهاراتهم في كرة القدم مع فعالية عالم دبي للرياضة استعداداً لممارسة الرياضة في المدرسة، حيث تشكّل صالة اللياقة البدنية المغلقة في مركز دبي التجاري العالمي الوجهة الأمثل لكل الأعمار، للاستمتاع بالأنشطة الرياضية والتدرّب على كرة السلة، والقدم، والركبي.

وتشكّل «فعالية يوجا» على قمة البرج الخيار الأمثل للأهالي والأطفال، للاستعداد ذهنياً وجسدياً للفصل الدراسي الجديد، حيث تتيح الفعالية التي تقام ثلاث مرات أسبوعياً لنحو 24 شخصاً من عشاق اليوجا من كل الأعمار، الاستمتاع بأروع الإطلالات على برج خليفة من الساعة 6 صباحاً، تحت إشراف نخبة من خبراء اليوجا من مراكز اللياقة «كور دايركشن».

وتشكل «أكوا فن»، الحديقة المائية الكبيرة مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، الخيار الأمثل لقضاء لحظات من المرح والحفاظ على اللياقة البدنية في الوقت نفسه، حيث تدعو الحديقة التي تتخذ مساراتها شكل عبارة «أنا أحب دبي» عند رؤيتها من الأعلى، الأصدقاء والعائلات وعشاق الرّياضة لتجربة المسارات الحماسية وأنشطة اللياقة البدنية يومياً حتى 31 أغسطس/ آب.



الحدائق المائية

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كما تقدم مفاجآت صيف دبي المزيد من التجارب الحماسية في الحدائق المائية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس، حيث تدعو حديقة «وايلد وادي» العائلات للاستمتاع بالألعاب والمنزلقات المائية. كما تقدم «لاجونا ووتر بارك» في«لا مير» عرضاً صيفياً يتضمن تذكرة خاصة للعائلات، والأصدقاء، حيث يمكن للزوار شراء ثلاث تذاكر، والحصول على الرابعة مجاناً.

ويمكن للزوار والمقيمين الحصول على المزيد من التشويق مع تجربة «إكس لاين» في «دبي مارينا»، من خلال تجربة أطول مسار انزلاقي داخل المدن في العالم على ارتفاع 170 متراً، والانزلاق من سطح أبراج أمواج روتانا والاستمتاع بمشاهد اليخوت والسيارات وصولاً إلى «دبي مارينا مول».

ويمكن لعشاق المغامرة زيارة «سكي دبي»، الحديقة الثلجية المغلقة الأولى على مستوى المنطقة، للاستمتاع بثلاث عروض ترويجية مميزة حتى 31 أغسطس.

ويستضيف مول الإمارات عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء دبي ضمن تحدي «أوبو» للألعاب الإلكترونية كجزء من العروض الترويجية للعودة إلى المدارس التي يقدمها مركز التسوق ضمن إطار مفاجآت صيف دبي. ويمكن لمحبي الألعاب الإلكترونية المشاركة في التحدي واختبار مهاراتهم في لعبة فيفا 2020 .

وتستضيف مراكز التسوق في دبي نخبة من الفنانين الاستعراضيين والموسيقيين لأداء مجموعة من الأغاني والعروض الترفيهية، في إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي وحملة موسم العودة إلى المدارس. و يطلق «ابن بطوطة مول» بالتعاون مع «فيتنس فيرست» للياقة البدنية سلسلة من الأنشطة والتحديات الرياضية. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 50 درهماً إماراتياً تجربة مهاراتهم في نسخة ضخمة من لعبة السلم والثعبان، أو دخول تحدي تمرين التعلق

كما يمكن للعائلات الاستمتاع بآخر أيام العطلة في مخيّم «سيتي سنتر مردف» الصيفي.

ويستضيف«مول الإمارات» التحدي الأروع للأحبة الصغار ضمن فعالياته لموسم العودة للمدارس، ويدعوهم للمشاركة في تحدي «تيك توك» المستمر حتى 15 أغسطس.

ويمكن للعائلات والأصدقاء من الزوار والمقيمين الاستمتاع بأروع الألعاب في «آي إم جي» بعالم من المغامرات.



«دبي مول»



ويقدّم دبي مول للعائلات أفضل عروض العودة إلى المدارس، حيث يتيح لهم فرصة الفوز بمليون نقطة من برنامج الولاء سكاي واردز طيران الإمارات، أو بطاقة هدايا من إعمار بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي. ويتوفر العرض المميز للزوار والمقيمين عبر تنزيل تطبيق دبي مول على هواتفهم، وتصوير إيصالات التسوق، أو الترفيه، أو الأطعمة والمشروبات التي تبلغ قيمتها 350 درهماً إماراتياً على الأقل، للدخول في سحوبات أسبوعية للفوز بمليون نقطة من برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» حتى 22 أغسطس.

ويمكن للمتسوقين المشاركة في لعبة امسح واربح التي تقدم جوائز يومية على مدار 30 يوماً عبر تطبيق دبي مول، عند إنفاق 300 درهم، إضافة إلى فرصة الفوز ببطاقتي هدايا من إعمار بقيمة 100 ألف درهم أسبوعياً.



منح أكاديمية



تقدم مفاجآت صيف دبي برنامج عالم مدهش للمنح المدرسية، حيث يتيح فرص الفوز بمنح أكاديمية بقيمة 25 ألف درهم إماراتي ل18 طالباً مع بداية الفصل الدراسي الجديد. ويمكن استخدام المبلغ النقدي لدفع الرسوم المدرسية خلال الفصل الدراسي القادم، وبعده. ويتوفر العرض الذي يستمر حتى 26 أغسطس، للمتسوقين عند إنفاق 250 درهماً إماراتياً في أيّ من مراكز التسوق المشاركة في أنحاء دبي. وسيتم إطلاق العرض الترويجي الأول في «ميركاتو مول» في 9 أغسطس، يليه «تاون سنتر مول» في 10 أغسطس. وسيتم نشر أسماء الفائزين على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمول بعد يوم واحد من الإعلان عنها. وتشمل مراكز التسوق المشاركة «ميركاتو مول»، و«تاون سنتر مول»، و«ذا أوتلت فيليدج»، و«سيتي ووك»، و«السيف»، و«دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«دبي فستيفال بلازا مول»، و«مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«خيل مول»و«ابن بطوطة مول».

ويمكن لزوار مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة مع سحوبات شير مليونير حتى 22 أغسطس، حيث يتاح لهم الدخول في السحب والفوز بمليون نقطة من برنامج المكافآت «شير»، عند إنفاق مبلغ 300 درهم في مول الإمارات، وسيتي سنتر، مردف وسيتي سنتر ديرة، ومسح إيصالات الشراء عبر تطبيق شير للهواتف الذكية. وتجري السحوبات في 15 و24 أغسطس، ويمكن للمتسوقين الدخول في السحب حتى 22 أغسطس.