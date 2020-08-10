«دبـي للسياحـة» تتبنّـى حلـول السحابـة الذكيـة مـن «مايكروسوفـت»

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» عن تعاونها مع شركة «مايكروسوفت» للاستفادة من حلولها المبتكرة التي ستساعدها على تقديم خدمات مميزة لشركائها في القطاع، وكذلك تعزيز منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بكلية دبي للسياحة، بالإضافة إلى تبني منهج مبتكر للترويج للمدينة كوجهة مفضلة للزيارة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه منظومة الأعمال العالمية اهتماماً متزايداً بالتكنولوجيا المتطورة واستخداماتها لاسيما خلال جائحة كورونا «كوفيد-19».

ويعتمد التعاون بين «دبي للسياحة» و«مايكروسوفت» إلى حد كبير على الاستفادة من منصة السحابة لشركة التكنولوجيا «آزور»، التي توفر مجموعة من الخدمات أبرزها الحوسبة، والشبكات، وقواعد البيانات، والتحليلات، إلى جانب الذكاء الاصطناعي المصمم لمساعدة الشركات والمؤسسات على إدارة أنظمتها الرقمية وعملياتها التشغيلية بكفاءة عالية. ويأتي ذلك كله في الوقت الذي تسعى فيه «دبي للسياحة» إلى تأسيس منصّة قوية لتحليل البيانات باستخدام الحلول السحابية التي ستمكّنها من مشاركة وتبادل الرؤى المهمّة للأعمال بشكل إلكتروني للمساهمة في اتخاذ القرارات المناسبة، إلى جانب إطلاع الشركاء من القطاعين العام والخاص على أحدث المعلومات المهمة المتعلقة بالقطاع.

تقنية آمنة ومستدامة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في الوقت الذي نضع فيه تصوّرات مستقبلية، تبرز الحلول السحابية كأحد الخيارات المناسبة التي تتماشى مع استراتيجية «دبي للسياحة» الخاصة بالتحول الرقمي، وذلك لطبيعة هذه التقنية الآمنة والمستدامة والمتطورة. ولا شك أن شراكتنا المتميزة والمتنوعة مع «مايكروسوفت» ستساهم في تعزيز الحلول التقنية الحديثة لمنظومة أعمالنا، وبالتالي تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المتطورة لشركائنا، وذلك حتى تبقى دبي في الصدارة دائماً، وضمن قائمة أفضل وجهات السفر على مستوى العالم».

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تطوير الخدمات

وقال سيد حشيش، المدير العام ل«مايكروسوفت الإمارات»: لقد كانت جهود «مايكروسوفت آزور» واضحة في عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع مجموعة مهمة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة في دولة الإمارات، وكذلك العمل على تسريع برامجها للتحول الرقمي من خلال الانتقال إلى حلول السحابة.

وأضاف قائلاً: «سوف تساهم شراكتنا مع «دبي للسياحة» في رفع كفاءة منصتها للتفاعل بشكل أفضل مع عملائها، وكذلك تمكين الموارد البشرية لديها، وتحسين عملياتها، وتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مبتكر.

ووفّرت منصّة «آزور» أيضاً الاستقرار لنظام إدارة التعلم بكلية دبي للسياحة، التي أسستها «دبي للسياحة» لتوفير التعليم المهني للطلبة المواطنين والمقيمين الذين يرغبون بدخول سوق العمل في قطاع الضيافة. وتتيح الشراكة مع «مايكروسوفت» لطلبة الكلية استخدام برامج «مايكروسوفت أوفيس 365» بما فيها وورد، وإكسل، وباور بوينت، وسواي، وتيمز. وقد قامت كلية دبي للسياحة خلال فترة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، وما تطلبه ذلك من تحقيق التباعد الاجتماعي والحد من المقابلات وجها لوجه، بالاستفادة من برنامج «Microsoft Teams» للتواصل مع طلابها وطالباتها، وتقديم دورات ودروس افتراضية تشبه بيئة الفصول الدراسية الحقيقية، وذلك لتمكينهم من متابعة دراستهم دون انقطاع في التخصصات الأساسية وهي: السياحة، والفعاليات، والضيافة، وتجارة التجزئة، وفنون الطهي.

المسيرة التعليمية

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «بادرت كلية دبي للسياحة باعتماد برنامج التعلّم الإلكتروني قبل جائحة «كوفيد-19»، وهو ما ساعدها على التواصل الفعال مع طلبتها خلال الفترة الماضية، وأظهر مدى الحاجة إلى هذا النظام المهم. وخلال هذا الوضع الصعب الذي شهدنا فيه الكثير من التحديات، كنا قادرين على ضمان انسيابية المسيرة التعليمية لطلابنا، وتمكينهم من الاستمرار في تلقّي تعليمهم من دون أي انقطاع. ولاشك أننا تمكنا من تحقيق هذا الأمر من خلال دعم شركائنا لاسيما مايكروسوفت، التي مكنت حلولها من إعطاء المجال أمام طلبتنا لمواصلة تعليمهم عن بُعد وهم في منازلهم للحفاظ على سلامتهم».