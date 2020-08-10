فتح كافة الأنشطة الاقتصادية لمنتسبي برنامج «ريادة» في عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عن فتح كافة الأنشطة الاقتصادية أمام الراغبين في التسجيل في برنامج «ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل مع استيفاء الشروط الخاصة بكل نشاط، ويُعد برنامج «ريادة» أول برنامج من نوعه في إمارة عجمان يخدم المواطنين والمواطنات على حد سواء القاطنين في الإمارة ويتيح مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية من المنزل، وقد بلغ عدد المشاريع المنتسبة للبرنامج منذ إطلاقه في شهر مارس الماضي 115 مشروعاً.

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، أنه جاء التوسّع في الأنشطة الاقتصادية لمنتسبي برنامج «ريادة» بعد أن كان مقتصراً على 120 نشاطاً لتلبية احتياجات المتعاملين، ولتعزيز ريادة الأعمال الوطنية وزيادة مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتقليل المصروفات على صاحب الرخصة كونها تستثني شرط الموقع واستبداله بمحل الإقامة، وللحد من تجارة الأفراد دون ترخيص.

وأوضح النعيمي أن التسجيل في البرنامج متاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، ممثلة في مركز تسهيل الهاجس، مركز تسهيل تواصل، ومركز تسهيل المعلومات، مركز تسهيل «إي كيو سي»، إضافةً إلى فرعي الدائرة في منطقتي مصفوت والمنامة، ويتطلب إصدار الترخيص أن يكون المقر في عجمان، بصفة صاحب الترخيص مالكاً أو مستأجراً أو يسكن مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما يتطلب استيفاء المقر لشروط الصحة والسلامة العامة، والالتزام بالمظهر الحضاري، ولا يسمح استخراج تصاريح عمل حرصاً على تشجيع أصحاب الرخص على مزاولة النشاط بشكل مباشر.